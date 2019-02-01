Очередной электровоз казахстанского производства отправлен со станции Сороковая для ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Об этом сообщила пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Электровоз проделал путь по железной дороге, а это около 2,5 тысяч километров, до станции Курык-порт. Затем был отправлен паромным судном «Меркурий» через Каспийское море до порта Алят.

Грузовые локомотивы серии АZ8A являются аналогом казахстанского электровоза KZ8A, адаптированным для «Азербайджанских железных дорог». Сборка локомотива произведена на линиях «Электровоз құрастыру зауыты» в Астане. Всего планируется отправить азербайджанским железнодорожникам около 40 единиц тягового подвижного состава.

Minval.az