Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что находящаяся в стране делегация ООН считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал по итогам встречи со спецдокладчицей ООН по внесудебным казням Агнес Калламард, которая с начала недели находится в Турции для изучения улик по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста.

«Основным подозреваемым в убийстве делегация ООН видит наследного принца», — сказал Актай.

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