2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных местах будет туман, изморось, ближе к вечеру ожидается дождь. Скорость северо-западного ветра днем временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 2 февраля временами ожидаются переменные осадки, которые могут перейти в ливень. В горных территориях есть вероятность снега. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 3-6 градусов тепла.

Minval.az