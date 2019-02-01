Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Реставрацию проводили специалисты Института консервации Гетти совместно с Министерством по делам древностей Египта, которые в течение десятилетия восстанавливали и очищали настенную роспись, а также устраняли следы износа. Однако они решили оставить пятна на стенах, которые ранее считались растущими колониями микроорганизмов. Сравнение с историческими фотографиями, сделанными в 20-х годах XX века, показали, что пятна не изменились в размерах, а химический анализ показал, что пятна являются погибшими бактериями, а значит безопасны для мумии.

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