Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 т золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальный источник.

По его данным, Венесуэла уже продала 3 т золота из своих резервов 26 января. В прошлом году Венесуэла продала в Турции и ОАЭ неочищенное золото на сумму в $900 млн, заявил источник агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отверг утверждения депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Герры о попытке вывезти в РФ 20 т золота. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг назвала не соответствующей действительности информацию о том, что Венесуэла хранит свой золотой запас в России. Информация о вывозе золота из Венесуэлы самолетами российских авиакомпаний — это слухи, нацеленные на очернение имиджа России, заявил в четверг на пресс-конференции российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

Minval.az