В некоторых СМИ, в том числе международного уровня, появилась информация о якобы произошедшем в Самарской области убийстве двух детей азербайджанского бизнесмена. Об этом пишет «Волжская коммуна».

«В Самарской области Российской Федерации, близ города Чапаевска, найдены тела брата и сестры-азербайджанцев. Как сообщает Report, это 17-летний Аскеров Наиб Шаммад оглу и 14-летняя Аскерова Аида Шаммад гызы», — гласят некоторые источники.

Выяснилось, что такого случая в регионе не было. Информацию уже официально опровергла старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

«Информация ложная, с такими именами в Самарской области нет ни детей, ни родителей, — однозначно высказался также председатель правления «Лиги азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов. — Мы прочли новость в СМИ, после этого связывались с сотрудниками Следственного комитета и МВД, звонили нашему представителю в Чапаевск. Кроме того, мы подумали, что, возможно, люди с такими именами могли жить в регионе без регистрации, поэтому опросили очень многих и выяснили, что такие люди в регионе не проживали. Думаю, что или кто-то просто решил поднять рейтинги за счет сообщения о происшествии с несовершеннолетними, или же кто-то заинтересован в дестабилизации международных отношений в Самарской области».

Minval.az