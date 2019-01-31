Функционер террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) Ибрагим Э. экстрадированный из Азербайджана в Турцию, в четверг дал показания в прокуратуре города Анкары.

По информации агентства «Анадолу», в допросе Ибрагима Э. принимали участие сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при Управлении полиции Анкары.

После допроса сторонника Гюлена доставили в суд, где будет рассмотрен вопрос его ареста на период следствия.

По данным следственных органов, Ибрагима Э., некогда возглавлял в Азербайджане типографию преступного течения, где печаталась газета сторонников Гюлена.

Minval.az