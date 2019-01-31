В январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757.

Как сообщает «Новая газета», воздушное судно вывозило из России принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Сообщается о двух рейсах. Первый был совершен 18-19 января. Загруженный золотом Boeing 757 вылетел из Москвы и сперва приземлился в аэропорту Дубая, где его, по данным источников газеты, встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ. Там золото выгрузили, а борт отправился дальше с наполненными долларами контейнерами. Еще одну посадку самолет совершил в марокканском городе Агадир, после чего направился в Каракас. В Москву он вернулся 23 января тем же путем.

Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

«Новая газета» также напоминает, что после того, как в Каракас дважды слетал грузовой самолет из России, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении одного миллиарда долларов на благоустройство городов страны.

К январю 2019 года Центробанк России хранил около 30 тонн принадлежащего Венесуэле золота, пишет издание. Это наибольшая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом. Другая часть размещена в европейских банках, в частности в Банке Англии, который отказывал правительству Мадуро в возвращении слитков. На фоне этого США, выступающие против Мадуро, призвали трейдеров не торговать венесуэльскими золотом и нефтью.

Всего золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6 процента — это наивысший показатель среди всех стран.

Minval.az