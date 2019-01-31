Президента США Дональда Трампа избрали «с божьей помощью», считает пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

«Думаю, что Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Он хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, поэтому он и стал им», — сказала Сандерс в интервью христианской телекомпании CBN.

Она также заверила христианскую аудиторию, что уход американских военных из Сирии не приведет к дальнейшей резне верующих христиан в этой стране.

«Президент ясно заявил, что мы поддерживаем христиан, что мы поддерживаем курдов», — сказала она. «Те, кто считают, будто президент просто игнорирует любые потенциальные проблемы, не понимают фундаментального решения, которое он принял», — добавила она.

Трамп был избран президентом при поддержке ряда христианских организаций, также в его электорате немало евангельских христиан и протестантов других деноминаций.

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