Экономика США, как ожидается, потеряет $3 млрд из-за шатдауна (частичная приостановка работы правительства), продлившегося 35 дней и ставшего самым большим по продолжительности. Такие данные приведены в отчете управления конгресса США по бюджету, сообщает Reuters.

Из-за шатдауна ВВП страны в 2019 году будет на 0,02% ниже, чем ожидалось. При этом, подчеркивается в докладе, более существенные последствия скажутся на отдельных предприятиях и работниках, особенно на 800 тыс. федеральных служащих, которые ушли в неоплаченные отпуска.

В целом, согласно отчету, экономика США за пять недель потеряла около $11 млрд. Но эксперты управления ожидают, что потери в $8 млрд после возобновления работы правительства и выплат компенсаций госслужащим удастся компенсировать.

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