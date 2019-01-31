Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, выступая перед военнослужащими, заявил, что Николас Мадуро является единственным законным президентом страны.

«Есть только один законный президент Боливарианской Республики Венесуэла. Это Николас Мадуро Морос, верховный главнокомандующий Боливарианскими вооружёнными силами», — приводит ТАСС слова Падрино Лопеса.

Он призвал военных защищать Мадуро в соответствии с присягой.

«Мы полны энергии, мы хотим защищать родину. У нас есть оружие для того, чтобы защищать родину», — отметил он.

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