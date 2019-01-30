Бренд Nike подвергся критике за дизайн логотипа своей обуви AirMax. Некоторые посчитали его оскорблением исламской веры за сходство с написанным на арабском языке словом Аллах. Об этом пишет Today.

На сайте Change.org была размещена петиция в которой сказано, что логотип AirMax в нижней части некоторых кроссовок Nike AirMax напоминает слово «Аллах», написанное арабским шрифтом.

«Nike выпустила кроссовки Nike Air Max 270 с логотипом на подошве, напоминающим по-арабски слово Аллах, которое наверняка будет топтаться, испачкается грязью и различной мерзостью», — отмечено в тексте обращения.

Сайка Норин, выступивший автором петиции, назвал возмутительным и ужасным помещение имени Бога на обуви.

«Это неуважительно и крайне оскорбительно для мусульман, как и для ислама. Ислам учит состраданию, доброте и справедливости ко всем», — добавил он.

В то же время в Nike заявили, что логотип является лишь стилизованным представлением бренда AirMax. Представители компании также уверили в уважении ко всем религиям, и назвали восприятие логотипа Норином ошибочным.

Minval.az