Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде обратился с просьбой к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу помочь в строительстве мечети для азербайджанцев в Москве, сообщает АЗЕРТАДЖ в среду.

«Обращаюсь к Вам, как к брату, и прошу выделить место для строительства в Москве мечети для азербайджанцев. Это станет импульсом для развития наших отношений», — сказал Пашазаде в ходе встречи в рамках визита в Москву.

Особо подчеркнув поддержку патриарха Кирилла в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта, глава УМК отметил, что в настоящее время в мире происходят сложные процессы и в этом плане на религиозных деятелей ложится большая ответственность.

«Религиозные деятели совместно с руководителями государства, политическими и общественными деятелями должны проводить борьбу с таким злом как экстремизм и терроризм», — отметил он, выразив сожаление тем, что в деятельности некоторых религиозных деятелей наблюдается противоположное.

Также в ходе беседы Пашазаде передал Кириллу поздравления азербайджанского народа, президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой по случаю 10-летия избрания его патриархом.

Minval.az