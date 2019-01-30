В Великобритании депутата Палаты общин Фиону Онасанью приговорили к трем месяцам тюрьмы за превышение скорости и ложь. Кроме того, ее исключили из Лейбористской партии, от которой она была избрана в 2017 году, передает BBC.

Как сообщается, в июле того же года полицейские камеры зафиксировали, что автомобиль депутата ехал со скоростью в 66 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч.

Кроме того, во время следствия она утверждала, что хотя машина и принадлежит ей, за рулем в тот момент якобы находился ее брат.

Несмотря на слова подсудимой, сторона обвинения представила в суде доказательства того, что она не только лично управляла автомобилем, но и обменивалась во время движения текстовыми сообщениями.

Таким образом Онасанья стала первым с 1991 года действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению.

Она намерена обжаловать приговор.

Minval.az