Ученые из США и Нидерландов сообщили, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона из-за демографической ситуации и других факторов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в IOS Press.

Расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире, а наибольшее распространение за последние десятилетия получила болезнь Паркинсона. Это пока неизлечимое нарушение вызвано гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин, в результате чего у пациентов развивается тремор, ригидность мышц, неустойчивость позы и потеря равновесия. С 1990 года по 2015 число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. По расчетам ученых, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество больных превысит 12 миллионов, передает lenta.ru.

Другими факторами, повышающими риск развития нейродегенеративного заболевания, являются пестициды, растворители и тяжелые металлы, попадающие в окружающую среду. Кроме того, результаты некоторых исследований, показывают, что вероятность болезни Паркинсона выше у тех, кто не курит, однако причинно-следственную связь еще предстоит доказать.

По мнению специалистов, пандемию можно предотвратить, однако для этого потребуются значительные усилия, направленные на поиск лечения, профилактику и заботу о больных.

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