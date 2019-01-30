Мэра Риги Нила Ушакова задержали, его везут в следственный изолятор.

Об этом 30 января в своем фейсбуке сообщил бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

По словам Панкратова, Ушакова задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Он добавил, что сейчас продолжаются обыски в рабочем кабинете мэра в рижской Думе и его особняке в городе.

До этого латвийское агентство LETA сообщало, что сотрудники KNAB пришли в кабинет и дом Ушакова с обысками около полудня. По данным издания, из кабинета мэра вынесли большую папку с документами. Один из лидеров партии «Согласие» Янис Урбанович рассказал агентству, что не смог связаться с Ушаковым.

Minval.az