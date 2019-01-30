Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский президент Дональд Трамп приказал правительству Колумбии убить его и взять на себя ответственность. Об этом венесуэльский лидер рассказал в интервью РИА Новости.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все», — сказал Мадуро.

На вопрос о возможном новом покушении на него президент ответил, что его судьба «в руках господа», а также что его все время защищает служба разведки страны.

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