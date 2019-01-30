Япония считает северные территории, то есть южные Курильские острова, своими исконными территориями, изменения в этой позиции японского правительства нет. Об этом во время прений в нижней палате парламента заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Северные территории — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — подчеркнул Абэ.

Он также добавил, что последовательная позиция японского правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех островов – Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов, которую в Японии называют Хабомаи, и на этой основе заключить мирный договор.

«Переговоры c Россией ведутся на основе всех документов и договоренностей, достигнутых к настоящему моменту. Однако японско-советская декларация 1956 года — это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день», — заявил глава японского правительства.

Абэ напомнил, что девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан.

«Помимо этого хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, с каких позиций ведутся переговоры и какие термины используются с тем, чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс», — в то же время добавил премьер-министр Синдзо Абэ.

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