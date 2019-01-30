Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в новом докладе о мировых угрозах заявил об опасности кибершпионажа и нападения со стороны России. Документ доступен на сайте ведомства.

По мнению Коутса, угроза кибершпионажа исходит не только от России, но и от Китая, Ирана и Северной Кореи. Он добавил, что эти страны пытаются красть информацию, влиять на мнение американцев и саботировать важные объекты инфраструктуры.

Например, Россия, по мнению Нацразведки, пытается заразить вредоносным кодом энергосистему США. В докладе отмечается, что Кремль уже может выключить ее на несколько часов, как это было в Украине в 2015 и 2016 годах.

Сейчас, уверен Коутс, Россия составляет карты критически важной инфраструктуры, чтобы нанести ей существенный ущерб.

Кроме того, глава Национальной разведки считает, что Северная Корея не собирается уничтожать свое ядерное оружие. Как и президент Ирана, лидер КНДР видит ядерное оружие как фактор, необходимый для существования режима. Иран же, по мнению Коутса, не собирается сворачивать свою ядерную программу.

Minval.az