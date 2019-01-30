Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо покидать страну, а также постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. Об этом сообщили в твиттере судебной инстанции, передает агентство AP

Речь идет о «запрете на выезд из страны без разрешения до завершения расследования, запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и заморозка банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Sala Plena del TSJ decreta medidas cautelares contra Juan Gerardo Guaidó https://t.co/WVS8JNHD0t pic.twitter.com/JVf9FcJPxJ — TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 29 января 2019 г.

Это произошло всего через несколько часов после того, как генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб попросил государственный суд высшей инстанции ограничить передвижение Гуайдо и заморозить любые его активы.

Сааб также заявлял, что в отношении лидера оппозиции начато предварительное расследование из-за «актов насилия в стране».

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