Выступая на военной базе Либертадор в штате Арагуа, Мадуро заверил, что уже к маю в стране появятся около 50 тысяч подразделений Боливарианской национального ополчения, членами которого будут около двух миллионов жителей страны. По его словам, вступившие в ополчение мужчины и женщины получат основные военные навыки, сообщает телеканал Telesur.

Также Мадуро заверил, что сейчас венесуэльская армия вписывает новую главу в свою историю и не позволит «американской империи своей ногой коснуться территории Венесуэлы».

В последние дни Мадуро посещает военные части в различных районах страны, призывая солдат противостоять нажиму извне. Серию поездок президент Венесуэлы начал после того, как президентом страны себя провозгласил спикер парламента Хуан Гуаидо. Последний заявил, что ведет секретные переговоры с военными, добиваясь от них перехода на сторону оппозиции.

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