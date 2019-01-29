Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дисквалификацию на девять месяцев за потасовку после титульного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
«Политика навсегда», — написал россиянин в твиттере.
Также он опубликовал в своём «Инстаграме» пост, в котором просит «разбудить его когда всё закончится».
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Разбудите меня, когда все это закончится. Wake me up, when it’s all over.
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