Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дисквалификацию на девять месяцев за потасовку после титульного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Политика навсегда», — написал россиянин в твиттере.

Также он опубликовал в своём «Инстаграме» пост, в котором просит «разбудить его когда всё закончится».

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