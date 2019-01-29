Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором. Как сообщает «Лайф», такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада.

Также комиссия постановила, что боец должен выплатить штраф в размере полумиллиона долларов США.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев, отмечаетТАСС.

Также боец оштрафован на $50 тыс.

Напомним, бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором прошёл в октябре прошлого года. Победу одержал Хабиб. Это произошло после удушающего приёма, ирландец сдался в начале четвёртой минуты четвёртого раунда.

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