Палестинские власти во вторник обратились к ООН с просьбой о размещении группы международных наблюдателей на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, сообщает Associated Press (AP).

Представитель палестинских властей Саиб Эрекат при этом заявил, что ООН «должна гарантировать безопасность и защиту палестинского народа до окончания израильской оккупации».

Данный запрос поступил в ООН после того, как Израиль решил не продлевать мандат миссии международных наблюдателей в городе Хеврон — спустя более чем 20 лет после ее начала.

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