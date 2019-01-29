Иран осуществляет кибератаки на Израиль на ежедневной основе. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по кибертехнологиям Cybertech-2019 в Тель-Авиве.

«Иран осуществляет кибератаки на Израиль на ежедневной основе. Мы отслеживаем эти атаки. Мы видим эти кибератаки и отражаем их каждый раз», — заявил премьер.

«Иран является угрозой для нас [Израиля — прим.] и во многих других сферах. Только за последние 24 часа мы слышали от них [Ирана] угрозы нас уничтожить, нанести ракетные удары по нашим городам. Мы помним об этих угрозах, но они не производят на нас впечатления, потому что мы знаем, что сильны как в защите, так и в нападении», — добавил премьер.

Minval.az