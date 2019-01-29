Группа турецких врачей во главе с преподавателем кафедры общей хирургии медицинского факультета Эгейского университета, профессором Озером Макаем впервые провела в Азербайджане операцию трансоральной эндоскопической тиреоидэктомии (удаление щитовидной железы через ротовую полость).

Как сообщили в Эгейском университете, турецкие врачи уже провели аналогичные операции в Грузии и Болгарии, после чего прибыли в Баку по приглашению заведующего отделением хирургии и трансплантации Центральной больницы нефтяников Эльмира Аскерова, передает «Анадолу».

Озер Макай, выступая на пресс-конференции в Баку, назвал проведенную операцию операцию историческим событием в истории азербайджанской медицины.

«Мы провели операцию трансоральной эндоскопической тиреоидэктомии. Еще два года назад в Турции об этой операции можно было только мечтать. Эту мечту мы воплотили в жизнь для братского Азербайджана. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать с братской страной», — сказал Макай.

По словам профессора, его команду мотивирует стремление превратить Эгейский университет в центр трансоральной эндоскопической тиреоидэктомии.

Аналогичные операции группа врачей из Измира проведет в Польше и Швейцарии.

Minval.az