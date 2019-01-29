B ряде музыкальных учебных заведения страны педагогам предлагают заполнять некие вопросники о наличии у них банковским счетов, связей с Америкой.

Как стало известно агентству «Туран», у педагогов выясняют: есть ли у них банковский счет за рубежом, получают ли они деньги из-за рубежа и имеются ли у них какие- либо контакты за границей.

Источник, сообщивший эти данные, не смог пояснить, зачем Минкультуры подобные сведения и на каком основании педагогов заставляют отвечать на эти вопросы.

Получить комментарий в Минкультуры агентству не удалось.

Minval.az