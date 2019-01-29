Apple временно отключила функцию групповых звонков, чтобы устранить ошибку, которая позволяет подслушивать собеседника до того, как он ответит на звонок. Об этом написали на сайте 9to5mac, передает RTVI.

Ошибку случайно нашел редактор блога 9to5mac Бенджамин Майо. Он выяснил, что можно позвонить любому пользователю айфона по FaceTime, добавить себя в качестве собеседника в групповом звонке и услышать адресата еще до того, как он поднял трубку.

По словам Майо, несанкционированный доступ был возможен только через микрофон. Но как пишет BuzzFeed, камера также могла быть уязвима. По информации Bloomberg, видео с фронтальной камеры собеседника может быть доступно, если он нажмет на кнопку блокировки или регулятора громкости.

В Apple заявили, что «знают об этой проблеме» и пообещали устранить баг в течение недели, написал BuzzFeed.

После этого на странице компании появилась отметка «временно недоступно» рядом с функцией групповых звонков FaceTime. Тем не менее пользователям советуют временно отключить приложение FaceTime в настройках своего айфона.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, «ошибка FaceTime — вопиющее нарушение конфиденциальности, которое ставит жителей Нью-Йорка под угрозу». Он считает, что этот баг мог быть использован в «недобросовестных целях».

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