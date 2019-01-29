Число голодающих в мире продолжает расти.

Как сообщает «Анадолу», об этом говорится в совместном докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Проблема продовольственного кризиса особо актуальна в восьми странах, где ввиду продолжающихся конфликтов недоедают и нуждаются в срочной помощи 56 миллионов человек.

Авторы доклада отмечают, что в таких странах, как Афганистан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Южный Судан и Йемен гуманитарная ситуация за год ухудшилась.

Кроме того, с серьезными проблемами столкнулись жители Сирии, Сомали и Чада.

Согласно докладу, самый масштабный гуманитарный кризис на планете продолжается в Йемене.

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