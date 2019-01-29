Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет, но продолжает работать над их точностью.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Для Ирана нет никаких ни научных, ни организационных преград, чтобы увеличить дальность боевых ракет. Однако Тегеран не намерен делать этого», — сказал Шамхани. Он добавил, что, «согласно оборонительной доктрине Ирана, страна постоянно работает над увеличение точности ракет».

25 января агентство Reuters со ссылкой на главу французского МИД Жан-Ива Ле Дриана сообщило, что Париж готов ввести дальнейшие санкции в отношении Тегерана в случае отсутствия прогресса на переговорах по ракетной программе Ирана. В ответ на это 28 января официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми заявил, что ракетная программа необходима Тегерану для обеспечения собственной безопасности и не является предметом для дискуссий.

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