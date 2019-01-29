Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо общался с президентом США Дональдом Трампом после начала политического кризиса в Венесуэле.

Об этом Гуайдо сообщил в понедельник в интервью телеканалу CNN.

«Я общался с президентом США, а также с президентами других стран региона и мира», — сказал оппозиционер.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала, обсуждалась ли возможность применения военной силы со стороны США для смены власти в Венесуэле, Гуайдо заявил, что темой переговоров была гуманитарная ситуация в южноамериканской стране. «В центре нашего разговора были люди, гуманитарные вопросы», — отметил Гуайдо.

Minval.az