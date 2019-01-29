В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку самую молодую педофилку.

Об этом сообщает The Independent.

Сотрудницу яслей Софи Элмс обвиняли в совершении сексуальных преступлений в отношении детей двух и трех лет. Девушка призналась, что совершала насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников, распространяла их снимки в обнаженном виде, а также хранила порнографические записи с участием животных. Ее приговорили к семи годам и десяти месяцам лишения свободы.

Как стало известно полиции, Элмс направили на работу в ясли в рамках курса по уходу за детьми. Однако преступления совершались дома у пострадавших, так как родители наняли ее для присмотра за детьми. Согласно материалам дела, девушка записывала развратные действия на камеру, а затем отправляла их неким двум мужчинам. На тот момент ей было 17 лет.

Minval.az