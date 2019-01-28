Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала «Евровидения 2019» 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в понедельник в тель-авивском Музее искусств, сообщает «Тренд».

Вместе с представителем Азербайджана во втором полуфинале будут выступать певцы из России, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Австрии, Армении, Дании, Ирландии, Молдавии, Румынии, Швейцарии и Швеции. В первом полуфинале выступят представители Словакии, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Испании, Грузии, Греции, Австралии, Бельгии, Украины и Греции. По десять участников из каждого полуфинала выйдут в финал, где к ним присоединяться представители Израиля, Франции, Испании, Германии, Италии и Великобритании.

Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая. Израиль ранее дважды принимал у себя этот международный песенный конкурс — в 1979 и 1999 годах.

Minval.az