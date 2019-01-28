Собрание азербайджанских диаспорских организаций в Украине прошло в понедельник, 28 января. Участники встречи рассмотрели возможность создания «Рады азербайджанцев Украины», говорится в сообщении на официальном сайте Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

На собрании в Киеве присутствовали руководители организаций, активисты диаспоры и представители интеллигенции. Состоялись обсуждения в целях объединения и усовершенствования деятельности азербайджанской диаспоры в этой стране.

Выступивший на мероприятии руководитель аппарата Госкомитета Дашгын Раджабли указал, что цель данного мероприятия заключается в создании «Рады азербайджанцев Украины» и достижении согласия для обеспечения совместной деятельности организаций. Уже завершила свою деятельность Рабочая группа, созданная для организации совместной деятельности азербайджанских диаспорных организаций в Украине. Раджабли подчеркнул необходимость проведения в ближайшее время учредительного съезда «Рады азербайджанцев Украины», в соответствии с результатами сегодняшней встречи.

Подчеркнув значение совместной деятельности организаций, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев сказал, что проведение общереспубликанских мероприятий может дать эффективные и полезные результаты. В свою очередь, руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов отметил необходимость совместной и координированной деятельности диаспорских организаций.

Председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин также выразил уверенность, что единство организаций и их деятельность под единой эгидой дадут положительные результаты. А выступивший на мероприятии народный артист Украины Гурбан Аббасов привлек внимание участников к пропаганде азербайджанской культуры, отметив, что совместная деятельность в данной области будет плодотворной.

Кандидат в президенты Украины Роман Насиров, в свою очередь, заявил, что поддержка идеи о совместной деятельности азербайджанских диаспорных организаций достойна одобрения.

Далее, участники мероприятия пришли к согласию в вопросе создания «Рады азербайджанцев Украины» и договорились о проведении в ближайшее время учредительного съезда. После чего член Рабочей группы, юрист Эдуард Багиров представил присутствующим Устав «Рады» и последний вариант текста меморандума, который будет подписан организациями-членами структуры.

Участники мероприятия посчитали целесообразным принятие данного документа с указанными дополнениями и изменениями.

Minval.az