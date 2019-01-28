Турция «весьма продуктивно» обсуждает с Россией и США тему антитеррористической операции в Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в Стамбуле президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Переговоры с российской и американской сторонами прошли весьма продуктивно. Помимо дипломатических усилий, мы завершили подготовку к новой операции в Сирии», — сообщил президент на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция в ближайшее время обеспечит мир, безопасность и стабильность и в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, также как сделала это в других сирийских районах.

При этом глава государства заверил, что целью Турции является не только защита национальной безопасности, но и гарантирование целостности Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство Анадолу.

По словам Р.Т.Эрдогана, Анкара намерена уничтожить как террористов ИГИЛ, которых «специально оставили в регионе для создания угрозы безопасности Турции», так и «террористов, обученных для борьбы с Турцией».

Minval.az