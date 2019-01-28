Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 29 января посетит с визитом Москву. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте структуры.

Пашазаде прибудет в Россию по приглашению Патриарха Кирилла. Визит связан с двухдневными торжественными мероприятиями в честь десятилетия избрания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла главой Русской православной церкви.

Кроме этого, в рамках предстоящих 30-31 января в Москве мероприятий ожидается встреча председателя УМК с Патриархом Кириллом, а также с официальными лицами российского государства, в том числе с религиозными лидерами и высокопоставленными зарубежными гостями.

Minval.az