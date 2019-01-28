В Иране началось строительство крупного нефтехимического нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Оманского залива.

Об этом сообщил менеджер проектов Национальной нефтехимической компании страны (NPC) Али Мохаммад Босагзаде, пишет «АНГИ».

«Развивая район Джаск, расположенный на побережье Оманского залива, Иран, помимо уменьшения зависимости от Ормузского пролива, получит возможность значительно усилить свою маневренность на энергетическом рынке», — подчеркнул он.

Расстояние между районом Джаск и мировым рынком меньше почти на тысячу километров по сравнению с Ассалуйе, и это играет важную роль в сокращении экспортных издержек в значительной степени.

Соответственно, строительство крупного нефтяного терминала в Джаске, а также запуск нефтехимического завода были поставлены на повестку дня в этой области.

Он указал на удовлетворение нефтехимических потребностей страны, а также рост экспорта в качестве основной цели строительства крупного нефтехимического завода в регионе Джаска.

Учитывая наличие вблизи этого комплекса сырой нефти, на этом нефтехимическом заводе будут производятся бензин, газойль, авиационное топливо, сера, а также такие продукты, как бутадиен, полиэтилен и пропилен, моноэтиленгликоль и несколько продуктов нефтехимии.

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