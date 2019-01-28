Впервые в Великобритании гей-пара завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Саймон (Simon) и Грэм Берни-Эдвардс (Graeme Berne-Edwards) из Великобритании с момента знакомства мечтали создать полноценную семью и завести ребенка. Они обратились в клинику по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в Лос-Анджелесе. Суррогатной матерью их детей согласилась стать 32-летняя Мег Стоун (Meg Stone) за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей).

По словам Стоун, когда она впервые увидела личное дело Саймона и Грэма, ее привлекли их доброжелательные улыбки. Недавно женщина рассталась со своим любимым человеком и не была готова к еще одному ребенку. Тогда она решила помочь тому, кто в этом нуждается.

Мужчины долго не могли определиться, кто станет биологическим отцом их будущего ребенка, однако в клинике их уверили, что в процессе могут участвовать оба партнера. «Нам сказали, что одну половину эмбрионов могу оплодотворить я, а другую — Грэм», — пояснил Саймон.

«Мег отлично справилась. Получается, она в самом деле забеременела сразу от двух мужчин, — рассказывает 43-летний Саймон. — Благодаря чудесным возможностям ЭКО нам удалось исполнить нашу мечту».

После того как Саймон и Грэм вступили в брак, они отправились в медовый месяц в Канаду, чтобы лично познакомиться со Стоун, которая на тот момент была на пятом месяце беременности. Малыши Александра и Колдер родились здоровыми и уже очень походят внешне на своих отцов.

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