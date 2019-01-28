B поселке Новханы на доме, в котором родился один из основателей Азербайджанской Народной Республики (1918-20 гг.) Мамед Эмин Расулзаде, установили новый, исправленный барельеф. Прежний был похищен 15 января двумя лицами, распилившими и продавшими бронзовый барельеф в пункт приема металлолома.

Дом, о котором идет речь, длительное время функционирует в качестве детского сада. Украденный медный барельеф был установлен в 1992-1993 годах. Воришек удалось выявить, и они были задержаны сотрудниками полиции.

Конечно же, быстрота исполнения радует, но все же лучше бы не торопились, так как в процессе его создания было допущено несколько очень серьезных ошибок, искажающих историческую действительность.

На втором барельефе был изображен М.Э. Расулзаде и выбита следующая надпись: «B этом доме в 1884 году родился, руководитель Азербайджанской Государственной Республики, основатель Национальной партии «Мусават» Мамедэмин (не опечатка, прим.ред) Расулзаде».

Как видно на фотографии, в надписи этой было искажено название первой республики, так как исторически она называлась «Азербайджанская Народная Республика». Кроме того, имя Мамед Эмина Расулзаде написано слитно: Мамедэмин.

Таким образом, как нельзя кстати сработала поговорка «Поспешишь – людей насмешишь». А, тем не менее, тут не смеяться, тут плакать надо. И еще – по рукам надавать тем, кто этот барельеф изготовил, а также тем, кто его принял и утвердил. Правильно говорят: лучше семь раз отмерить…

Мы не в курсе, надавали ли вышеуказанным исполнителям по рукам, но, тем не менее, опечатки были замечены, оплошность была учтена, и сегодня была установлена новая памятная доска — на этот раз с лаконичной надписью. Зато уже без ошибок. И слава Богу.

Minval.az