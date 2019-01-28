Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к властям Великобритании с просьбой не возвращать правительству президента Николаса Мадуро золотые слитки общей стоимостью в $1,3 млрд.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Гуайдо, направленное премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе Банка Англии Марку Карни.

Гуайдо полагает, что правительство Мадуро намерено «продать золото и направить вырученные средства в Центральный банк Венесуэлы». «Я обращаюсь к вам с просьбой остановить эту незаконную транзакцию. Если денежные средства будут переведены [на счета правительства Венесуэлы], то они будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для того, чтобы репрессировать народ Венесуэлы», — приводит агентство слова Гуайдо.

Кроме того, лидер оппозиции заявил, что потребовал «защиты» международных активов Венесуэлы от «разных стран и финансовых институтов, включая Международный валютный фонд».

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