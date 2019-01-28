The Guardian опубликовал открытое письмо тридцати европейских интеллектуалов в защиту Европы. Среди подписавшихся — философ Бернар-Анри Леви, писатели Орхан Памук, Салман Рушди, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Милан Кундера и другие, передает «Медуза».

Авторы пишут, что сейчас, спустя три четверти века после победы над фашизмом и через 30 лет с момента падения Берлинской стены, Европе предстоит новая битва за цивилизацию. Главная угроза, по их мнению, исходит от популистов, призывающих восстановить «национальный дух» и «утраченную идентичность».

«Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и бредящие возможностью оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства; одним по ту сторону канала [Ла-Манша] и другим, который находится на другой стороне Атлантики. [Европейский] континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Сама идея Европы разваливается на части на наших глазах» — считают авторы обращения.

В письме говорится, что если «патриоты Европы» не опомнятся, выборы в Европарламент, которые должны пройти в мае, станут катастрофой. Победа достанется разрушителям, а те, кто верят в наследие Эразма Роттердамского, Данте, Гете и Яна Амоса Коменского, потерпят постыдное поражение; восторжествует презрение к знанию и культуре, произойдут вспышки ксенофобии и антисемитизма, считают авторы обращения. Они призывают всех еще раз поддержать Европу, которая, несмотря на все ошибки политиков, все равно «остается маяком для всех свободных мужчин и женщин планеты».

Как пишет The Guardian, на грядущих выборах в Европарламент аналитики ожидают улучшение результатов «популистских, националистских и антимигрантских партий», многие из которых уже получили значительную поддержку на выборах в своих странах. В частности, вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини из правой партии «Лига» назвал голосование выбором между «Европой элиты, банков и иммиграции» и «Европой людей и труда», а венгерский премьер-министр Виктор Орбан охарактеризовал грядущие выборы как шанс «попрощаться с либеральной демократией».

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