Только Москве на руку дипломатическое противостояние Баку и Тбилиси, начавшееся из-за установки в Грузии памятника участнику оккупации Карабаха, сообщает в своем репортаже по данной проблеме государственный Первый канал (Общественное ТВ).

Респонденты канала говорят, что «Россия заинтересована в том, чтобы возникла напряженность в районах Грузии, компактно населенных этническими меньшинствами, создав тем самым дополнительные проблемы Тбилиси».

При этом центральные власти Грузии открестились от причастности к установке вызвавшего скандал памятника.

Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил телеканалу, что «с центральными властями вопрос согласован не был».

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