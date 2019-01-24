20 января в селе Бугашен Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) состоялось открытие памятника участнику войны в Нагорном Карабахе Михаилу Авагяну.

Портал Jnews.ge пишет, к открытию памятника в Бугашене «подготовились основательно» — на открытии были приглашены местные власти в лице мэра Ахалкалаки Юрика Унаняна, председателя Сакребуло Наири Ирицяна, также присутствовали депутаты парламента Энзел Мкоян и Самвел Манукян. Армению на этом мероприятии представлял чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян.

Установка памятника Михаилу Авагяну и детской площадки осуществлены при финансировании мецената из Бугашена Гагика Авагяна.

Портал отмечает, что Авагян родился в селе Бугашен, после 8 летней школы села образование продолжил в техническом училище в городе Раздан Армении. После армии он поступил в Свердловское училище внутренних дел, работал в Абхазии в органах внутренних дел. После переехал в Армению в село Сарнахбюр, где и женился.

«Когда началась война в Нагорном Карабахе Михаил Авагян участвовал в военных действиях в Горадизе, Ходжалы, Гадруте и Физули и стал известен под позывным Кобра, так как знал азербайджанский, что помогало ему в разведке», — пишет сайт.

Политолог Расим Мусабеков на своей странице в фейсбуке пишет, что недоумевает позицией грузинского правительства и правящей партии.

«Ведь сама Грузия страдает от сепаратизма в Абхазии и Южной Осетии. В Ахалкалаки также нередки проявления сепаратизма армян. Правительство Грузии принципиально и последовательно осуждала сепаратизм в Нагорном Карабахе и адекватную поддержку получало от Баку в отношении сепаратизма Абхазии и Южной Осетии. Попустительство провокационной акции в Ахалкалаки не добавит теплоты азербайджано-грузинским отношениям и может подвигнуть армянам Ахалкалаки к другим провокационным действиям с целью нанести ущерб стратегическому партнерству Тбилиси и Баку. Того и гляди армяне станут воздвигать памятники боевикам из печально известного батальона им. Баграмяна, отличившегося особой жестокостью по отношению к грузинам в Абхазии. Полагаю, что официальному Баку следует сделать соответствующий запрос правительству Грузии и внести ясность в его позицию по поводу этой очевидной армянской провокации», — пишет политолог.

Minval.az