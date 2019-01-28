Соединенные Штаты намерены разместить на японской территории новый мощный наземный радар.

Как передает Газета.ру со ссылкой на «Иомиури», отмечается, что размещение нового радара ПРО, который позволит укрепить американскую систему обороны против удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР), должно произойти к 2025 году. В первую очередь размещение подобной системы связано с угрозой ракетного удара со стороны Северной Кореи. Кроме того, на Гавайях должны разместить такой же радар к 2023 году.

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