Объявивший себя президентом Венесуэлы глава оппозиции Хуан Гуайдо заявил о переговорах с военными и гражданскими чиновниками по поводу смещения с поста нынешнего главы государства Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post.

По его словам, в настоящее время оппозиция страны ведет «осторожные» переговоры с этими чиновниками.

«Это очень деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью», — сказал Гуайдо.

По словам венесуэльского генерала армии в изгнании Антонио Риверо, многие военные недовольны политикой Мадуро.

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