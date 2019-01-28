Папа Римский Франциск попросил Господа помочь найти справедливое решение ситуации, в которой оказалась Венесуэла, передает РИА «Новости».

«Здесь, в Панаме, я много думал о народе Венесуэлы, с которым я чувствую себя особенно единым в эти дни. Учитывая серьезную ситуацию, с которой он сталкивается, я прошу Господа найти справедливое и мирное решение для преодоления кризиса, с уважением прав человека и желанием исключительно блага всем жителям страны», — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно сделать все, чтобы не допустить начала гражданской войны в Венесуэле.

По его словам, необходимо остановить насилие в стране.

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