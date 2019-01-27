В Париже на манифестацию вышли участники движения «красные платки», чтобы выступить за восстановление мира и порядка в стране, передает РИА «Новости».

Участники собрались на площади Нации и начали выкрикивать лозунги в поддержку мира. На них надеты красные вещи.

«Нет — насилию… Уважение — нашим институтам», — скандируют собравшиеся.

По данным агентства, на акцию пришли около 55 тысяч человек.

Также на странице «красных платков» в фейсбуке написано, что они не согласны с методами «желтых жилетов» и требуют от представителей государства поддерживать правопорядок.

Minval.az