Венесуэльский президент Николас Мадуро дал сегодня интервью телеканалу CNN Turk, в котором озвучил свои оценки реакции иностранных государств на переворот в Каракасе. В частности, он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку.

Также Мадуро отказался выполнять ультиматум Великобритании, Германии, Франции и Испании, заявивших, что они признают легитимность провозглашенного президента Хуана Гуаидо, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены внеочередные президентские выборы.

«Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы. Они должны отказаться от своего ультиматума», — призвал действующий президент Венесуэлы.

Также Мадуро заявил, что готов к прямым переговорами с любыми лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом – «маловероятно, но в то же время, не невозможно».

Minval.az