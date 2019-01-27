Бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы, расположенной в муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс), где 25 января в результате аварии на принадлежащей компании плотине погибли 34 человека. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на официальном сайте компании пресс-релизе, передает ТАСС.

«Около 5:30 по местному времени были включены предупреждающие сирены в районе шахты Коррего-ду-Фейжан, расположенной в муниципалитете Брумадинью, в связи с повышением уровня воды в приборах, установленных для контроля дамбы VI», — сказано в тексте.

Местные власти немедленно были проинформированы об инциденте. «Vale продолжает следить за развитием ситуации. Подробности будут опубликованы в ближайшее время», — указано в пресс-релизе.

Minval.az