В одном из нью-йоркских гольф-клубов президента США Дональда Трампа уволили 12 рабочих с поддельными миграционными документами. Об этом 27 января изданию The Washington Post сообщил адвокат мигрантов Анибал Ромеро.

По его словам, менеджеры гольф-клуба знали, что их сотрудники были нелегальными мигрантами с поддельными документами. 18 января их уволили одного за другим, хотя до этого они работали 12–14 лет, объяснил Ромеро.

Он заявил, что у одного из уволенных были ключи от спальни Эрика Трампа, сына американского президента.

Агентству The Associated Press Эрик Трамп назвал увольнения «нормальным проявлением бизнеса». По его словам, так произойдет с каждым, кого трудоустроят незаконно.

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